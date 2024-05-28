Премьер-министр Польши Дональд Туск уже отправился на место происшествия.

Иностранец, который пытался прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью, ударил ножом польского пограничника, в результате чего он был ранен. Об этом сообщила пограничная служба Польши.

В ведомстве рассказали, что в районе пограничной заставы в селе Дубичи Церковные около 50 иностранцев бросали в сторону польских пограничников ветки и камни. Во время пробы мигрантов пересечь границу один из них ранил ножом польского военного.

Когда другой пограничник оказал первую медицинскую помощь своему коллеге, то иностранцы и дальше вели себя агрессивно и напали уже на второго офицера. В конце концов военного госпитализировали в больницу.

Кроме того, незадолго до этого события из-за нападения мигрантов в Беловеже пограничника ударили разбитой бутылкой, его тоже доставили в медучреждение.

Также вблизи села Дубичи Черкесские один из иностранцев ранил пограничника палкой, к которой был прикреплен нож. Он получил медицинскую помощь в больнице.

После инцидента с ранением пограничника премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что едет на место событий, а к границе направят подкрепление. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, сейчас солдаты и офицеры защищают границу, рискуя собственной жизнью.

"Раненому солдату предоставляется надлежащий уход, как и его семье. Мы отправили дополнительные силы на границу. Завтра утром я буду там", - заверил политик.

Нападение на пограничников - последние новости

Как писал УНИАН, в Одесской области россиянин напал на пограничника и пытался отобрать у него оружие. Такой инцидент произошел в ночь на 9 мая. Отмечается, что перед задержанием мужчина пытался незаконно переправить через границу жителя Киева.

Также сообщалось, что на Закарпатье двое уклонистов напали на пограничника, отобрали у него оружие и убежали в Румынию. По словам журналиста, такое событие произошло на участке ВВС "Деловое" - ВИПС "Богдан".

"После обнаружения 2 мужчин вблизи границы пограничник произвел два предупредительных выстрела в воздух. Однако, вместо того, чтобы остановиться, нарушители напали на пограничника и отобрали у него пистолет "Форт 12 Р", - отметил журналист Виталий Глагола.

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