ПВО уничтожила 28 из 33 запущенных "Шахедов"

Российские оккупанты этой ночью снова атаковали Украину беспилотниками, было запущено более трех десятков "Шахедов", противовоздушная оборона сбила 28 из них.

Как сообщают Воздушные силы Украины, противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" с северного и южного направлений – Белгородская область (Россия) и с мыса Чауда (ТОТ Крым).

"Всего зафиксированы пуски 33 "Шахедов". Вражеские БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины. К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

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Всего силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 28 вражеских беспилотников.

В то же время в Силах обороны юга отметили, что ночная атака врага была направлена по припортовой инфраструктуре Подунавья.

"Пытаясь обойти системы ПВО, дроны-камикадзе направлялись с разных направлений, используя сложные траектории и особенности ландшафта. 14 БпЛА "Shahed - 131/136" было уничтожено в нашей зоне ответственности: 4 - в Николаевской области, 10 - в Одесской области", - говорится в сообщении.

К сожалению, в результате попадания повреждены складские здания в припортовой зоне на юге Одесской области, а также частные дома мирных жителей. Возникшие пожары оперативно ликвидированы пожарными.

Предварительно известно об одном раненном гражданском.

Обновлено 7.30. По данным главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в Измаильском районе зафиксированы повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов. На месте возникли пожары, они уже ликвидированы.

"Пострадал один человек – женщина, 1935 года рождения, получила термические ожоги. Сейчас она находится в больнице и получает всю необходимую медицинскую помощь", – рассказал чиновник.

Беспилотные атаки россиян

Как сообщалось, вчера ночью оккупанты также атаковали Украину "Шахедами".

Было запущено 36 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 27 Shahed-131/136 в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Сообщалось о попадании по логистической инфраструктуре региона, но люди не пострадали.

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