В частности было уничтожено 27 артиллерийских систем, 15 беспилотников и 8 боевых бронированных машин.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 27 единиц вражеской артиллерии и ликвидировали 540 российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В частности, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по сегодняшний день ориентировочно составили:

личного состава - около 247 230 человек (540 за минувшие сутки);

танков - 4217 (+1);

боевых бронированных машин ‒ 8213 (+8);

артиллерийских систем – 4866 (+27);

реактивных систем залпового огня - 700 (+1);

средств противовоздушной обороны ‒ 463 (+1);

самолетов – 315;

вертолетов – 311;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4042 (+15);

крылатых ракет - 1347;

кораблей и катеров - 18;

автомобильной техники и автоцистерн - 7349 (+25);

специальной техники - 718.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений между Силами обороны и войсками российских захватчиков. Оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, имеющие стратегическое значение для битвы за Бахмут. В частности, враг пошел в контратаку возле Клещиевки.

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Кроме того, минувшей ночью агрессор совершил массированную воздушную атаку с использованием дронов-камикадзе "Шахед". В Одесской области россиянам удалось повредить портовую инфраструктуру, а также промышленные объекты. А вот на Киевщине силам ПВО удалось сбить все воздушные цели до того, как они поразили назначенные им объекты.

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