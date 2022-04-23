Там отметили, что пока неясно, как эти группы будут интегрироваться в российские подразделения, которые находятся в Украине.

Россия использует наемников частной военной компании "Вагнера" на востоке Украины и может привлечь к боям более тысячи этих военных.

Об этом сказал высокопоставленный чиновник НАТО, передает Радио Свобода.

"Мы уже видели, что российская частная военная компания "Вагнера" действует на востоке Украины, и мы ожидаем, что они направят более тысячи наемников, в том числе высокопоставленных членов организации, для осуществления боевых операции. И есть высокая вероятность, что это будет происходить за счет операций в других местах, например, в Африке или в Сирии", – предположил собеседник.

При этом он отметил, что, пока Москва привлекает, в частности, наемников (в том числе иностранцев), чтобы пополнить потери, пока неясно, как эти группы будут интегрироваться в российские подразделения, которые находятся в Украине, и как это повлияет на их боевую эффективность.

По данным НАТО, сейчас Россия имеет более 80 батальонных тактических групп в Украине. Текущие действия России на Донбассе, где ее войска пытаются продвигаться в сторону Краматорска, указывают на будущие еще более агрессивные операции.

"Возобновленные усилия на Донбассе приведут к тому, что Россия развернет кампанию, которая, по моему мнению, будет очень похожа на обычные бои, которые на самом деле уходят корнями в первую и Вторую мировые войны. Гораздо тяжелее оборудование, другая местность, гораздо более открытая. Но это также местность, на которой украинцы уже несколько лет воюют на закрепленных позициях против поддерживаемых Россией боевиков. Так что это будет по-другому, я думаю, по своей природе и интенсивности. Но я думаю, что уровень насилия будет таким же с точки зрения того, что будет подвергаться ударам, побочному вреду, который понесет гражданское население", – предположил он.

Как отметил чиновник, Россия также сохраняет высокую активность в воздухе, пытаясь поддерживать свое наступление, в частности, уничтожить украинскую противовоздушную оборону. Несмотря на отступление российских войск из Киевской области, сохраняется угроза ударов по всей Украине.

Говоря в целом о ситуации в Украине, чиновник озвучил мнение, что Владимир Путин "допустил серьезные просчеты".

"Россия, вероятно, хочет продемонстрировать значительные успехи ко Дню Победы 9 мая. И это может повлиять на то, насколько быстро и под каким давлением они будут пытаться осуществлять свои операции перед этим днем", – добавил он.

При этом представитель Альянса указал на логистические сложности российской армии и низкий моральный дух.

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