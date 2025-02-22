Нет никаких гарантий, что переговоры между США и Россией приведут к разрешению конфликта, и самые кровавые сражения еще впереди, утверждает издание.

После трех лет войны в Украине самые кровавые сражения могут быть еще впереди, и исход войны, скорее всего, будет решаться на поле боя. При этом, как пишет The Independent, при нынешних тенденциях Россия до конца года вполне сможет захватить оставшуюся часть Донбасса.

Как утверждает The Independent, это "героическое предположение", что Украина будет в более сильной позиции в следующем году, ведь каждая последующая годовщина вторжения ослабляла позиции Киева.

"При нынешних тенденциях, России потребуется до конца года, чтобы захватить оставшуюся часть восточной провинции Донбасс, без чего прекращение войны в любом случае маловероятно. Поэтому нет никаких гарантий, что переговоры между США и Россией приведут к разрешению конфликта. К сожалению, это означает, что самые кровавые сражения войны еще впереди, поскольку российские военные стремятся максимально увеличить свое военное преимущество", - пишет издание.

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Как напоминает издание, за последнее время США резко отказались от поддержки Украины на фоне публичного конфликта президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

С точки зрения Трампа, это война Байдена, которая уже проиграна. И в политическом плане Трампу гораздо легче добиваться мира, чем его европейским коллегам, потому что он вел кампанию с антивоенным посылом, неоднократно обвиняя Байдена в войне и заявляя, что ее никогда бы не произошло, если бы он был президентом.

"Трамп хочет найти быстрое решение и двигаться дальше. Если это не удастся, он может умыть руки и пусть европейцы разбираются с этим", - говорится в статье.

При этом Россию никто не заставляет торопиться с заключением сделки, которая ей не нравится. Условия Москвы известны: официальное признание того, что четыре региона, которые она аннексировала в сентябре 2022 года, плюс Крым теперь являются частью России, и вывод оставшихся украинских войск из этих регионов. Киев должен обещать постоянный нейтралитет, ограничения на свои вооруженные силы.

Но эти условия совершенно неприемлемы для Киева. И единственный способ навязать такую сделку Киеву — это либо полный военный крах украинских сил, что в данный момент маловероятно, либо согласованное давление со стороны объединенного Запада с целью принятия неприятных условий России. Однако европейцы пока настаивают на том, что Украина должна продолжать сражаться, пока не сможет вести переговоры "с позиции силы".

Ситуация на фронте

Как рассказывал экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, ситуация на фронте в Украине далека от стабильной, она чрезвычайно сложная, особенно в районе городов Торецк и Часов Яр Донецкой области. Кроме того, кризисные последствия может иметь ситуация, которая сейчас разворачивается на Купянском направлении в Харьковской области.

Напомним, 19 февраля в мониторинговом проекте DeepState сообщили, что российские войска захватили сразу два населенных пункта в Донецкой области Дачное и Зеленовку. А 21 февраля оккупанты зашли в Новоочеретоватое.

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