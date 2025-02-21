Противник применяет танки, но практически все были уничтожены Силами Обороны.

Российские оккупационные войска зашли в Новоочеретоватое Донецкой области. Об этом сообщает проект DeepState.

"В сети появились кадры с кацапскими тряпконосцами в Новоочеретоватом. [Россияне] публикуют видео, которые подтверждают присутствие врага в селе", – говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что последние дни активность врага серьезно возросла. С Нового Комара штурмовые действия направлены в сторону Новоочеретоватого и Днепроэнергии.

Видео дня

"Противник применяет танки, но практически все были уничтожены Силами Обороны. Тем не менее, ситуация продолжает ухудшаться", – добавили аналитики.

Отмечается, что утром 20 февраля враг проводил штурмы южнее Бурлацкого, но FPV-просто "разобрали на атомы штурмовую группу".

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 20 февраля, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 112 боевых столкновений с противником. Интенсивно атаковал противник на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 31 наступательное действие.

Тем временем на территории Курской области РФ россияне пытаются уничтожить логистику Сил обороны. Противник активно наносит огневое поражение по всему, что движется в сторону Курщины на Сумщине. Наиболее опасный участок – Писаревка-Юнаковка.

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