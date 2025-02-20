Войска РФ атакуют на многих участках фронта в Украине, отметил экс-спикер Генштаба ВСУ.

Ситуация на фронте в Украине далека от стабильной, она чрезвычайно сложная особенно в районе городов Торецк и Часов Яр Донецкой области. Кроме того, кризисные последствия может иметь ситуация, которая сейчас разворачивается на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев, передает "Еспресо".

"Враг снова атакует на многих участках фронта. Есть несколько медийно подсвеченных участков, как район Покровска, остатки Кураховского плацдарма… Но и на других участках фронта ситуация остается крайне сложной. Район Торецка, район Часового Яра, особенно южный микрорайон... Ситуация чрезвычайно сложная", - отметил он.

По словам эксперта, больше всего на ситуацию на поле боя и интенсивность ведения боевых действий влияет фактор ресурса, которого у России достаточно.

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"Ситуация, которая сейчас разворачивается на Купянском направлении, может иметь кризисные последствия, ведь плацдарм в районе населенного пункта Двуречная… расширяется. И враг продолжает перебрасывать на этот плацдарм дополнительные силы и средства, которые могут нести угрозу не только нашему Купянску, но и… создать немало проблем для наших защитников в Волчанске", - заявил Селезнев.

При этом эксперт напомнил, что в один из дней Мюнхенской конференцией по безопасности на фронте в Украине произошел "масштабный всплеск" боестолкновений - 261 за сутки:

"Но все эти мероприятия состоялись. Встреча в Эр-Рияде состоялась, а интенсивность боевых действий, сказать, что очень сильно утихла на поле боя, я не рискну".

Война в Украине - актуальное

Напомним, 19 февраля в мониторинговом проекте DeepState сообщили, что российские войска захватили сразу два населенных пункта в Донецкой области:

"Враг оккупировал Дачное и Зеленовку. Продвинулся возле Константинополя, Новоселки, Клещеевки, Барановки, в Новоочеретоватом, Андреевке и Песчаном".

При этом отмечалось, что украинским защитникам удалось отбросить россиян возле Малиновки.

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