Алексей Гетьман оценил, есть ли у россиян ресурсы для масштабного наступления.

О подготовке России к новому наступлению в Украине в апреле-мае 2025 года знали еще осенью 2024-го. Об этом напомнил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман в эфире Radio NV, оценивая наступательные возможности оккупантов.

"Россияне этого не скрывали, они даже говорили, насколько рассчитана данная наступательная операция. Они прогнозировали, что она будет происходить от 6 до 9 месяцев", - отметил эксперт.

Говоря о том, есть ли у россиян ресурсы для масштабного наступления, Гетьман заявил:

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"Три направления - Харьковская, Сумская и Запорожская области. Теоретически это возможно допустить, но практически - ожидать, что они смогут сделать какие-то серьезные наступательные действий… попытки будут, но количество их войск не увеличилось, резервов или ресурсов у них нет".

Ветеран напомнил, что до этого за целый год россияне продвинулись на 55 километров, "положив" полумиллионную армию.

"Потому верить, что эта наступательная операция почему-то даст возможность врагу продвинуться больше, это будет очень смелое предположение… Если действительно будет эта наступательная операция, то они где не где продвинутся. Но ожидать, что они смогут продвинуться очень существенно, не стоит. Не стало у них больше ни людей, ни техники", - констатировал Гетьман.

Россия готовит новое наступление - что сообщалось

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к наступлению на две области - Сумскую и Харьковскую, и для этого сейчас пытается выиграть время:

"Я могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками".

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