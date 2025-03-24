Контроль за прекращением огня в Украине должны осуществлять самолеты НАТО, считает Алексей Гетьман.

В случае прекращения огня в войне, которую РФ развязала против Украины в 2022 году, контроль за этим должны осуществлять самолеты НАТО. Об этом в эфире Киев24 заявил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, если принимается решение заводить миротворцев, главное - чтобы контроль осуществлялся с воздуха самолетами стран НАТО.

"Мы понимаем, что на наших аэродромах они (самолеты, - УНИАН) базироваться не будут, но есть страны НАТО, Латвия, Литва, Эстония, Польша и Румыния. Есть откуда летать и контролировать на самых современных самолетах, не на F-16 четвертого поколения, а может, на F-35, на других самолетах, которые дадут нам как части Европы преимущество в воздухе", - считает Гетьман.

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По его мнению, при условии дежурства в воздухе таких самолетов с вооружением оккупанты не смогут нарушать режим тишины. В частности, это касается российских самолетов, сбрасывающих КАБы, которые при нарушении могут быть атакованными.

Гетьман добавил, что с российской стороны уже звучали заявления о том, что в случае введения миротворцев на территорию Украины эти войска должны быть без оружия. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что РФ вообще не собирается прекращать огонь.

Миротворцы в Украине

Как писал УНИАН, более 30 стран присоединились к "коалиции желающих", и многие из них готовы отправить свои миротворческие войска в Украину. По словам спикера британского премьер-министра, возможности вклада могут быть разными, но однозначно это - значительные общие силы.

Однако не уточнялось, какие именно страны согласились отправить в Украину миротворческий контингент, который инициировали премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. В то же время Москва уже неоднократно заявляла, что выступает против присутствия миротворцев на территории Украины.

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