Российские оккупационные войска продолжают пытаться продвинуться вглубь Сумской области. Враг захватил четыре населенных пункта.
"На сегодня на территории Сумщины под контролем противника находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады", – заявил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Facebook.
Отмечается, что жителей вышеназванных сел давно эвакуировали. Сейчас угрозы для гражданского населения там нет.
При этом Григоров добавил, что оккупанты и в дальнейшем продолжают попытки продвинуться для создания "буферной зоны".
"Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады", – сказал глава ОВА.
Война в Украине: ситуация на передовой
По данным Генштаба ВСУ, с начала суток по состоянию на 22:00 26 мая на фронте было зафиксировано 141 боевое столкновение с противником. Интенсивные атаки враг ведет на Покровском направлении, где в течение дня было осуществлено 53 штурмовые и наступательные действия.
Между тем Россия перебросила 50-тысячную группировку на Харьковское направление, что подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. При этом он акцентировал, что о наступлении РФ на Харьков сейчас речи не идет – речь о сосредоточении сил в Белгородской области.