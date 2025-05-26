Захватчики продолжают попытки продвинуться вперед для создания "буферной зоны".

Российские оккупационные войска продолжают пытаться продвинуться вглубь Сумской области. Враг захватил четыре населенных пункта.

"На сегодня на территории Сумщины под контролем противника находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады", – заявил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров в Facebook.

Отмечается, что жителей вышеназванных сел давно эвакуировали. Сейчас угрозы для гражданского населения там нет.

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При этом Григоров добавил, что оккупанты и в дальнейшем продолжают попытки продвинуться для создания "буферной зоны".

"Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады", – сказал глава ОВА.

Война в Украине: ситуация на передовой

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток по состоянию на 22:00 26 мая на фронте было зафиксировано 141 боевое столкновение с противником. Интенсивные атаки враг ведет на Покровском направлении, где в течение дня было осуществлено 53 штурмовые и наступательные действия.

Между тем Россия перебросила 50-тысячную группировку на Харьковское направление, что подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. При этом он акцентировал, что о наступлении РФ на Харьков сейчас речи не идет – речь о сосредоточении сил в Белгородской области.

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