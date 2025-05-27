Как отметил Демченко, наиболее активно такие группы оккупантов действуют в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка.

В последнее время российские оккупанты начали расширять зону применения тактики малых штурмовых групп в Сумской области. Об этом hromadske сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, пешие группы врага иногда пытаются попасть на территорию Украины на квадроциклах и мотоциклах, используя скорость для того, чтобы максимально продвинуться вглубь нашей территории. Там они пытаются закрепиться и выжидать подобное подкрепление для того, чтобы уже большими силами вести бои.

Как отметил Демченко, наиболее активно такие группы оккупантов действуют в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка, однако в последнее время начали расширять эту тактику левее Журавки - это населенные пункты Веселовка и Владимировка.

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"Это постоянные действия противника. Сейчас видим, что они пытаются расширить эту зону. Если раньше было Новенькое, дальше направление населенного пункта Басовка, Журавка, то сейчас, к сожалению, фиксируем подобное еще на двух направлениях населенных пунктов", - рассказал представитель ГПСУ, добавив, что это продолжается уже не одну неделю и несмотря на потери, которые наносят противнику Силы обороны.

Кроме того, как отметил Демченко, на Сумщине активнее всего из всей границы с РФ, которую сейчас контролирует Украина, действуют ДРГ. В частности, диверсанты более активны на севере Сумщины, ближе к Черниговской области, или южнее - это ближе к Харьковщине.

В то же время, как сообщил спикер ГПСУ, в центральной части россияне не прекращают тактику захода малых штурмовых групп. Он сказал:

"Силы обороны Украины и пограничные подразделения максимально используют все имеющееся вооружение, чтобы уничтожать эти группы - как те, которые переходят линию госграницы, так и те, которые мы обнаруживаем еще на подступах к нашей границе".

Война в Украине - ситуация на Сумщине

Как сообщал УНИАН, вчера глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров заявил, что российские оккупационные войска продолжают пытаться продвинуться вглубь Сумской области. Врагзахватил четыре населенных пункта.

"На сегодня на территории Сумщины под контролем противника находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады", - проинформировал он. По его словам, жителей вышеназванных сел давно эвакуировали. Сейчас угрозы для гражданского населения там нет.

При этом Григоров добавил, что оккупанты и в дальнейшем продолжают попытки продвинуться для создания "буферной зоны".

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