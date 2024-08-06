Противник пытается форсировать Канал, именно этот участок фронта, чтобы использовать его для дальнейшего продвижения.

Российские оккупанты длительное время пытаются форсировать микрорайон Канал в городе Часов Яр в Донецкой области. Об этом заявил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона.

"Долгое время противник пытается форсировать Канал, именно этот участок фронта, скажем так, чтобы использовать его для дальнейшего продвижения. Потому что этот водный барьер достаточно эффективен для того, чтобы удерживать оборону. И наши гвардейцы, в частности Силы обороны, которые выполняют задачи в районе Часового Яра, делают все возможное для того, чтобы сдерживать продвижение и, в частности, не позволять врагу накапливать свои силы и продвигаться именно на этом участке", - сказал Музычук.

По его словам, активность противника наблюдается не только в том районе, а также южнее - в районе Клещеевки и Андреевки.

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"Видим, что действительно активизация попыток штурмовых действий противника относительно Часового Яра отмечается также и по флангам города", - добавил спикер НГУ.

Война в Украине - ситуация возле Часового Яра

Накануне пресс-офицер 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, капитан Олег Калашников заявил, что российская армия потеряла в боях за Часов Яр около двух тысяч военных убитыми и ранеными за предыдущую неделю, однако не прекращает попыток захватить город.

По его словам, оккупанты сейчас штурмуют город по флангам.

Он также добавил, что технику оккупанты задействуют слабо, на расстоянии от линии соприкосновения, позиции украинских военных штурмуют в основном пехотой.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отметил, что на фронте сейчас сложно везде, но Покровское направление является наиболее тяжелым и угрожающим.

"В Часовом Яру также неприятные новости. Россиян там долго удавалось сдерживать по каналу. Водная преграда вообще всегда очень классная штука в обороне. Но, к большому сожалению, это уже в прошлом. Россияне смогли перейти канал, бои уже идут западнее канала в центральной части того, что осталось от города Часов Яр. Там реально города уже нет. В центральной части этих руин идут бои. Все равно, там продвижение русских очень медленное, как всегда в городской застройке. Характер боев в самом Часовом Яру - продвижение там меряется не километрами и даже не кварталами, а продвижение там меряется домами", - сообщил Дикий.

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