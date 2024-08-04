Россияне отошли от лобовых атак из-за высоких потерь.

Российская армия потеряла в боях за Часов Яр около двух тысяч военных убитыми и ранеными за предыдущую неделю, однако не прекращает попыток захватить город. Как рассказал в эфире "Суспільне. Студия" пресс-офицер 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича, капитан Олег Калашников, оккупанты сейчас штурмуют город по флангам.

"Враг пытается нас продавить на северном фланге. Постоянно находятся под его вниманием Клещеевка и Андреевка. Также на Часов Яр через Калиновское. Именно здесь они пытаются продвинуться вперед также. Также с юга, там они пытаются атаковать Часов Яр через зеленые насаждения. Также направления Ивановское, Ступочки, они также остаются неизменными", - рассказал он.

Он отмечает, что россияне отошли от лобовых атак из-за высоких потерь.

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"Они пытались то штурмовать в лоб Часов Яр, то возвращались к охвату по флангам. На сегодняшний день они больше пытаются продавить нас по флангам. Потому что лобовые атаки очень затратные. По потерям за предыдущую неделю, то у них было около двух тысяч погибшими и ранеными, за неделю до этого - полторы тысячи. То есть наблюдаем, что на 500 человек потерь у них увеличилось", - рассказал Калашников.

Однако давления российская армия не ослабляет, не давая украинским военным перегруппироваться, чтобы усилить, в частности, оборону на Покровском направлении.

"На нашем направлении они пытаются держать давление постоянно, для того чтобы не давать нам расслабиться, не дать возможность перегруппироваться, и чтобы мы не имели возможности помочь нашим соседям", - отметил военный.

Он также добавил, что технику оккупанты задействуют слабо, на расстоянии от линии соприкосновения, позиции украинских военных штурмуют в основном пехотой.

Часов Яр - что надо знать

Как рассказывал командир роты огневой поддержки "Черный Лебедь" 225-го отдельного штурмового батальона, россияне непрерывно атакуют Часов Яр малыми группами "из всех щелей", но "ударный кулак" создать не могут. ВСУ постоянно уничтожают россиян на тех же точках, но они не делают выводов и не пытаются менять маршруты атаки.

Как сообщал DeepState, в Часовом Яру сейчас очень динамичная ситуация. Россияне группами по 4-6-8 человек переправляются через канал и пытаются закрепиться в частных домах.

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