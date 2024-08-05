Военный эксперт надеется, что наступление РФ на Покровском направлении замедлится.

Ситуация на Покровском направлении крайне угрожающая, потому что российские захватчики близки к перерезанию важной трассы Покровск-Константиновка. Об этом ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий сказал в эфире Radio NV.

Дикий отметил, что на Покровском направлении следует ждать "очень тяжелых боев".

"Легче там точно сейчас не станет. Там действительно очень угрожающая ситуация. Там крайне неприятная ситуация. Россиянам очень немного осталось для того, чтобы перерезать трассу Покровск-Константиновка. Они реально очень близки уже к этому", - подчеркнул Дикий.

При этом, военный эксперт обратил внимание, что недавно в западных медиа говорилось о том, что на Покровском направлении с украинской стороны оборону держат 12 тысяч бойцов, а со стороны россиян - группировка, которая наступает, состоит из 40 тысяч. Он считает эти цифры правдоподобными.

Также, по его мнению, уже не является тайной то, что Силы обороны на это направление направили резервы.

"Это направление стало угрожающим несколько недель назад. Там было очень серьезное продвижение врага. Мы туда бросили резервы. И даже там, где мы бросили резервы, и отчаянно пытаемся врага сдержать, соотношение (войск) 1 к 3 в пользу врага", - подчеркнул Дикий.

Как добавил эксперт, сейчас на фронте не ощущаются результаты украинской мобилизации, особенно за июнь и июль.

"Те, кого набирают сейчас, они приедут на фронт не сразу. Это правильно. Сейчас никто меньше чем с двумя месяцами подготовки никого в бой не отправляет", - сказал Дикий.

По его словам, пока в тылу мобилизация немного сдвигается с места, на фронте оборонительные позиции держат те же уставшие и истощенные части, что и воевали раньше.

Дикий отметил, что на фронте сейчас сложно везде, но Покровское направление является наиболее тяжелым и угрожающим.

"В Часовом Яру также неприятные новости. Россиян там долго удавалось сдерживать по каналу. Водная преграда вообще всегда очень классная штука в обороне. Но, к большому сожалению, это уже в прошлом. Россияне смогли перейти канал, бои уже идут западнее канала в центральной части того, что осталось от города Часов Яр. Там реально города уже нет. В центральной части этих руин идут бои. Все равно, там продвижение русских очень медленное, как всегда в городской застройке. Характер боев в самом Часовом Яру - продвижение там меряется не километрами и даже не кварталами, а продвижение там меряется домами", - сообщил Дикий.

Он добавил, что при такой ситуации есть как плюсы, так и минусы. В частности, в городской застройке в определенной степени нивелируется украинское преимущество в точности артиллерии и в работе по запуску дронов. В то же время россиянам очень помогает преимущество в живой силе.

"Они просто наползают как тараканы. И вот на этих тараканов, знаете, не хватает тапок, чтобы этих всех таранов шлепать. То есть, несут страшные потери, но как тараканы, с разных сторон наползают", - подчеркнул Дикий.

В то же время городская застройка, с другой стороны, имеет и преимущества для обороны, потому что каждое относительно целое здание и подвал служат как укрытие. Оборона является гибкой и мобильной.

"И поэтому, бои в застройке всегда продолжаются долго. Вспомним Бахмут, Соледар и Авдеевку. Все эти города брались месяцами. И я боюсь, что на Покровском направлении у нас теперь единственный шанс остановить это вражеское наступление - это когда они уже дойдут до городской застройки", - отметил Дикий.

Он уточнил, что имеет в виду не непосредственно городскую застройку Покровска, а тех населенных пунктов, которые находятся перед Покровском.

"Я думаю, что какой-то серьезный шанс надолго их задержать - это только, когда они уже дойдут до этих меньших населенных пунктов и когда начнутся такие бои, как я только что описывал. Бои в городской застройке, когда продвижение будет не в километрах, а в домах", - отметил эксперт.

Он надеется, что таким населенным пунктом может стать Новогродовка.

Покровское направление - последние новости

Как сообщал УНИАН, на пути врага к Покровску есть еще один город - Новогродовка Донецкой области. Расстояние до Новогродовки от того места, где враг находится сейчас, составляет чуть более 5 километров. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что Новогродовка может стать непреодолимым барьером для врага. Причина - в логистике обеспечения ВСУ, а также естественных и искусственных препятствиях.

В свою очередь офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка ВСУ Сергей Цехоцкий рассказал, что на Покровском направлении в среднем ежедневно ликвидируется от 70 до 100 оккупантов.

"Есть такие случаи, когда, скажем, забегают в какое-то разрушенное здание, мы это видим и там их накрываем, но не всегда можем посчитать. Это уже будем после нашей победы считать", - добавил военный.

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