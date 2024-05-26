Британские аналитики также отметили, что российские войска продолжают атаковать в направлении села Липцы, но безуспешно.

Российские оккупанты не достигли заявленной Путиным цели по созданию "буферной зоны" на севере Харьковской области.

Британская разведка отмечает, что в Харьковской области россияне продолжают наступать на Волчанск, однако город остается под контролем ВСУ, которые отражают российские атаки.

"Российские оккупанты захватили село Бугруватка близ Волчанска и пытаются установить физический контроль над расположенной неподалеку переправой через реку Северский Донец, тем самым угрожая флангу и тылу обороняющих Волчанск украинских сил", - отмечается в сообщении британской разведки.

Видео дня

Британские аналитики также отметили, что российские войска продолжают атаковать в направлении села Липцы, но к настоящему времени не достигли прогресса.

Разведка напомнила заявление Путина о том, что российские войска должны создать буферную зону безопасности в Харьковской области. Но пока им это не удалось.

Фронт на севере Харьковской области стабилизировался, а российский территориальный контроль фрагментирован. Успехи РФ на этом направлении будут ограничены в ближайшие дни, поскольку первоначальный импульс оккупантов ВСУ сдержали.

Наступление на Харьковскую область

Российские оккупанты с 10 мая пытаются прорвать оборону ВСУ на севере Харьковской области. Им удалось захватить несколько населенных пунктов. В городе Волчанск продолжаются бои.

В Генштабе заявили, что ВСУ удалось отразить угрозу прорыва окупантов в Харьковской области, но бои продолжаются.

Вас также могут заинтересовать новости: