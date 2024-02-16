Он подчеркнул, что его шокировало количество убитых на фронте с российской стороны.

Военный репортер CNN Фредерик Плейтген рассказал на телевидении о своем крайнем визите на фронт в Украину. В ходе визита репортер познакомился с украинским подразделением операторов дронов, которые атаковали российские позиции.

"Они могли видеть все, буквально смотрели в лица (российских) солдат, которые знали, что для них скоро все закончится. Больше всего меня потрясло то, сколько трупов лежит вокруг. Везде полно мертвых россиян, частей тел, деталей машин. Ничего не убирается", - рассказал об увиденном журналист, пишет BILD.

Он подчеркнул, что его шокировало количество убитых на фронте с российской стороны.

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"Мы много говорим о том, что Украина страдает, и это, конечно, правда. Но сколько людей Путин отправляет на смерть - я и подумать не мог, что все будет так плохо, как сейчас. Это одна из причин, почему у украинцев все еще есть боевой дух, потому что они понимают, что на самом деле останавливают многих из них", - поделился мнением Плейтген.

Он считает, что ВСУ смогут выстоять даже без помощи США. "Они будут полагаться на новую стратегию, на эти маленькие беспилотники. В настоящее время украинцы создают авиацию дальнего радиуса действия, состоящую из беспилотников, чтобы атаковать маршруты снабжения", - сказал Плейтген.

Война в Украине: новости

Российские оккупанты продолжают бить по территории Украины всем, что имеют. Всего враг нанес четыре ракетных и 106 авиационных ударов, а также совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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