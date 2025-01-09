"Надежды на скорый мир" и ослабление санкций в России окончательно угасли после вторжения ВСУ в Курскую область.

Среди российских элит нарастает разочарование от того, что война с Украиной в 2024 году не закончилась, его усилило, в частности, вторжение ВСУ в Курскую область РФ. В то же время все чаще в России говорят и об усталости от войны, одной из причин которой является плохое состояние экономики, пишет российское издание Медуза со ссылкой на ряд источников, близких к российским властям.

"Главная эмоция - разочарование. Ждали, что война закончится, боевые действия закончатся. А усталость - главное чувство уже давно. Даже ждать уже устали. Ощущение, что каждый день погружаешься глубже и глубже. Какого-то снятия санкций в обмен на мир тоже ждали. Сейчас они действуют все больнее", - рассказал изданию источник в правительстве.

Одна из проблем, которая очень волнует российские элиты, - состояние экономики страны. Издание пишет, что крупный бизнес уже открыто выражает недовольство высокой ключевой ставкой, установленной Центробанком.

Видео дня

"Пока большинство [компаний] как-то выживает, все бодрятся. Кто-то даже растет. Но это происходит за счет каннибализации - активов ушедших зарубежных компаний, слабеньких. Но все понимают, что... дальше лучше точно не будет", - отметил российский технолог, который работает с Администрацией президента и консультирует крупный бизнес.

Издание отметило, что собеседники сходятся во мнении, что "надежды на быстрый мир" и ослабление санкций в 2024 году угасли после летнего вторжения ВСУ в Курскую область. Хотя некоторые предполагают, что война "вполне могла продолжаться и сейчас, даже если бы этой операции украинских военных не было".

"Президенту нравится воевать, чувствуется азарт. Зачем останавливаться на полпути, если можно окончательно додавить?" - говорит один из источников, близких к Администрации президента.

Впрочем, собеседник предостерегает, что, несмотря на такой настрой российского правителя Владимира Путина, высокопоставленные силовики тоже недовольны его подходом, мол, они настаивают на мобилизации и полном переходе на военные рельсы.

Несколько источников признались, что надежды на мир у российских чиновников стали сильнее после того, как на выборах президента США победил Дональд Трамп. Однако сейчас "их уровень уже не тот".

"У президента [РФ] свои требования - территория четырех областей [Украины] полностью. Условия Трампа другие. Где компромисс - непонятно", - сказал собеседник, близкий к Кремлю.

Также российские элиты задумываются и над тем, что будет после войны, если она закончится, как людям "говорить, что будет завтра, почему сейчас тяжело, когда станет легче". При этом ответа никто не знает", говорит один из собеседников.

Среди вариантов "новой повестки", которая должна вернуть россиян к мирной жизни после возможного окончания войны, в Кремле рассматривают вариант "более глубокой интеграции" РФ и Беларуси.

"Условно какие-то совместные органы власти. Их можно даже выбрать, провести кампанию, показать новые рекорды. Соединение земель, распавшихся в 1980-1990-х, союз республик. Это событие, здесь можно найти позитив, как это продавать - понятно", - пояснил один из источников, близких к АП.

Но при этом, добавил источник, реалистичность такого сценария "целиком зависит от Александра Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси, - ред.), а он явно хочет оставаться полноправным правителем".

Издание также отметило, что соцопросы показывают, что "большинство россиян и без "новой повестки дня" поддерживает начало переговоров, заключение мира и окончание войны с Украиной".

"Даже по данным пропагандистов из социологического агентства "Вебер" (по сути является подразделением АНО "Диалог", который отвечает за пиар Минобороны РФ), итогами 2024 года остались недовольны две трети россиян", - говорится в публикации.

Прогнозы относительно окончания войны в Украине: последние новости

Ранее УИНАН сообщал, что в Германии предположили, что Путин может скоро закончить войну в Украине. СМИ со ссылкой на "внутренний анализ" правительства рассказали, что этот анализ содержит вывод, что "Кремль может завершить войну в этом году и уже посылает соответствующие сигналы россиянам и международному сообществу".

Корреспондент Sky News Ивор Беннетт, который работает в России, выразил мнение, что переговоры кажутся неизбежными и что Россия хочет закончить войну до 9 мая 2025 года. Он отметил, что, в случае прекращения боевых действий, конфликт между двумя странами просто будет заморожен.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не устраивает перемирие с Украиной. Он отметил, что РФ "не испытывает никаких иллюзий" относительно перспектив в 2025 году.

Вас також можуть зацікавити новини: