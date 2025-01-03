Отмечается, что Кремль уже посылает соответствующие сигналы россиянам и международному сообществу.

В немецком правительстве допускают, что правитель России Владимир Путин может скоро закончить войну в Украине. Об этом пишет BILD со ссылкой на "внутренний анализ" правительства.

Отмечается, что данный анализ содержит вывод, что "Кремль может завершить войну в этом году и уже посылает соответствующие сигналы россиянам и международному сообществу".

При этом указывается, что одна из причин этого вывода - ухудшение экономической ситуации в России.

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"Процентные ставки и цены на продукты питания сильно растут. Только за последние пять месяцев рубль потерял более 20% по отношению к евро. Трёхсменная работа ВПК уже не может скрыть кризис в других отраслях. Если в 2024 году экономический рост составил чуть менее 4%, то в 2025 году ожидаемый рост - не более 1%", - говорится в сообщении.

Второй причиной вывода называется подготовка Администрации президента РФ к послевоенной избирательной кампании парламентских выборов 2026 года. Недавно росСМИ со ссылкой на источники писали, что в АП готовятся к концу так называемой "СВО", что ее результаты должны расцениваться в российском обществе как победа, и что над этим "образом победы" уже работают.

Еще одним фактором сценария скорого окончания войны рассматривается стремление избранного президента США Дональда Трампа как можно скорее начать переговоры с Москвой и Киевом после инаугурации 20 января, пишет BILD.

Вместе с тем, на запрос издания в Министерстве иностранных дел ФРГ заявили, что правительство исходит из того, что война продолжится:

"Путин в настоящее время не заинтересован всерьез в мирных переговорах и устойчивом мире. Россия не отступает от своих максимальных требований, таких как признание аннексии украинской территории".

Политический обозреватель BILD Филипп Пятов отметил, что сигналы, посылаемые Кремлем, могут означать и что-то другое, противоположное или вообще ничего.

Переговоры по окончанию войны в Украине - актуальное

Напомним, в Sky News высказывали мнение, что в 2025 году полномасштабная война в Украине будет окончательно остановлена - конфликт просто будет заморожен.

В Financial Times прогнозировали, что между Украиной и Россией будет заключен мирный договор, но избранному президенту США Дональду Трампу придется пригрозить России ужесточением санкций, а также усилить поддержку Украины.

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