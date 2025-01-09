Сейчас важно сделать все возможное, чтобы россияне просто выдохлись.

Ситуация на линии фронта демонстрирует, что Россия уже вынуждена сбавить темпы наступления из-за неспособности обеспечить их необходимыми ресурсами, в том числе человеческими.

Об этом сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский на Radio NV.

"Ситуация в Покровске говорит о том, что противник, несмотря на огромное численное преимущество, не имеет на сегодняшний день достаточно ресурсов для того, чтобы осуществить штурм этого населенного пункта... И обратите внимание, что при линии фронта в 1200 км мы в основном говорим о Покровско-Кураховском участке и о Курщине. Другие участки фронта не упоминаем ввиду того, что противнику может где-то там удалось вгрызться в нашу линии обороны, но не более того. То есть сейчас мы говорим о том, что из тех 1200 км линии фронта активные боевые действия мы наблюдаем буквально в 3-4 местах. Массированные боевые действия. И на этом все. Это говорит о том, что противник не в состоянии поддерживать темп, который он задал", - прокомментировал полковник.

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По словам Грабского, враг вынужден снижать интенсивность боевых действий и в этом есть безоговорочная заслуга Сил обороны Украины, "которые держатся в невероятных условиях" и "делают невозможное", уничтожая противника такими темпами, о которых сегодня известно.

"Чтобы поддерживать определенные темпы продвижения, россиянам надо обеспечивать эти темпы ресурсами. А РФ оказалась в такой ситуации, когда просто физически не способна обеспечить такие темпы. Поэтому она вынуждена уменьшать свои аппетиты по ведению наступательных действий. И я расширил бы этот вопрос. Потери российской армии за 2024 год составляют 423 тыс. личного состава. Российская военная машина не способна обеспечить такие аппетиты, потому что система боевой подготовки может подготовить примерно 320-350 тыс. Это то, на чем мы должны сыграть. Хотя это требует от нас колоссального напряжения и исправления ситуации с нашей мобилизацией. Потому что другого выбора у нас нет", - прокомментировал военный эксперт.

Он отметил, что на оккупированной территории Запорожской области только за прошлый год россияне различными способами принудили или рекрутировали в российскую армию 3800 местных жителей.

"Это о том, что наши уклонисты говорят, что это не наша война, как-то пропетляем. Нет, уважаемые, не пропетляете. И если не хотите служить украинской армии, то будете служить в армии оккупанта и будете воевать против поляков, против латышей, эстонцев. Но для нас эта ситуация наиболее драматическая", - сказал Грабский.

По его словам, сейчас важно сделать все возможное, чтобы россияне просто выдохлись.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, оккупационные войска россиян уже длительное время пытаются прорваться к Покровску. Захват Покровска даст возможность врагу сформировать плацдарм для дальнейшего продвижения. Но россияне застряли где-то в 1,5 -2 км от города, где их сдерживают наши защитники. Согласно сообщениям военных и экспертов, сейчас противник пытается обойти Покровск, не идет на лобовой штурм.

В планах россиян окружить населенный пункт и перерезать логистику к нему, и таким образом заставить наших защитников отойти. Но пока и этот план оккупанты не могут реализовать.

5 января стало известно, что Силы обороны Украины пошли в новое наступление в Курской области России. Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинским воинам удалось прорваться в трех районах Курской области и добиться тактических успехов.

Согласно информации Министерства обороны Украины, за 2024 год потери россиян в личном составе составили более 430 тысяч человек. Для сравнения, за 2023 год было отминусовано около 253 тыс. оккупантов.

Отмечалось, что число уничтоженных врагов в течение 2024 года условно соответствует численности почти 36 мотострелковых дивизий сухопутных войск российской армии. В прошлом году враг понес суммарно больше потерь, чем за 2022-й и 2023 год.

В 2024 году наибольшую цифру безвозвратных и санитарных потерь в живой силе агрессора за месяц зафиксировано в декабре 2024 года - 48 670 военных. Это также самый большой показатель с начала широкомасштабного вторжения.

Плодотворным выдался прошлый год и на сожженную вражескую технику.

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