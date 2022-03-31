В Кремле решили кардинально изменить тактику россиян в Украине.

Россия объявила о "смене приоритетов" в войне с Украиной. Речь идет об отводе войск из-под Киева и Чернигова и переброске дополнительных сил на Донбасс.

Как сообщает российское оппозиционное издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле, за этим решением стоят не только военные, но и политические причины. Например, то, что российские чиновники не понимают, как страна может выжить в условиях жестких западных санкций.

"К концу марта российское военное руководство окончательно смирилось с тем, что Киев не удастся "взять малой кровью", то есть силами, которые уже задействованы в "спецоперации", - пишет "Медуза" со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, и два собеседника, близких к правительству.

Еще в конце февраля источники издания в Кремле были уверены, что крупные города, в том числе и Киев, захватят быстро и легко. Однако никто не учел храбрость и мощь украинского войска.

Риторика властей в отношении Украины начала меняться в конце марта. Пять источников отмечают, что смягчение риторики связано с прогрессом на переговорах.

После переговоров в Стамбуле РФ заявила об отводе войск с Киевщины и Черниговщины, а Шойгу объявил о приоритетном "освобождении Донбасса".

Кроме того, по данным издания, в конце марта чиновники показали Путину выкладки о состоянии российской экономики. Согласно этим документам, "хоть как-то нормально жить страна под такими санкциями не сможет".

"[В правительстве] идут совещания по разным отраслям примерно одного содержания: на старых запасах можно продержаться несколько месяцев. Что будет потом, если не будут сняты хоть какие-то санкции, непонятно никому. Точнее, ясно, что все будет очень плохо. Начнутся инфраструктурные проблемы, проблемы с транспортом", - заявил близкий к федеральному кабинету министров источник.

Три источника, близкие к Кремлю, отмечают: Путин еще не принял окончательного решения о том, что делать дальше.

По словам одного из них, сейчас на Путина "влияют различные группы и люди", а сам он готов выслушать и тех, кто настаивает на мире с Украиной, и тех, кто выступает за продолжение полномасштабной войны.

Как отмечает издание, Путин боится, что прекращение войны обвалит его рейтинг.

"Граждане перегреты пропагандой. Допустим, принимается решение остановиться на территории Донбасса. А что тогда с "нацистами"? Мы против них воюем? Людям столько вдалбливали это слово, что я не представляю, как без потерь для рейтинга власти можно остановиться на Донбассе", - заявляет один из политтехнологов, которые сотрудничают с Кремлем.

Путин приказал социологам выяснить, как на самом деле россияне оценивают войну. Сторонников много. Больше всего поддерживают войну "диванные патриоты", которые на словах - за, но на улицы за продолжение боевых действий не пойдут. Еще одна часть ядра поддержки "операции" – женщины 40+. Они за, но когда спрашивают: "А готовы ли вы отправить воевать одного из членов семьи?" - они сразу заявляют, что не готовы", отмечает источник.

На этом фоне в Кремле состоялось совещание, на котором обсуждались стратегии того, как объяснить россиянам возможные переговоры по миру с Украиной. Однако "действенных стратегий объяснения не нашлось".

"В топку паровоза набросали столько угля, его сразу остановить не получится", - сказал на совещании один из политтехнологов.

Во внутриполитическом блоке РФ готовятся к неизбежному падению рейтингов власти после окончания войны и усиливающегося экономического кризиса. Особенно - в крупнейших городах. Прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге. По данным закрытых опросов АП, войну в этих городах сейчас поддерживают более половины жителей.

Близкие к власти политтехнологи получили задание подумать о "новой идеологии для страны", о "какой-то новой национальной идее".

"В каком-то виде мир все равно будет, и люди будут спрашивать: а ради чего это было? Киев не взят, большинство санкций не снято, жить при них плохо. Зачем это все терпеть? Эту пустоту надо будет заполнить, чтобы ее не заполнил еще кто-то", - говорит один из собеседников издания.

Переговоры с Россией

Напомним, на днях Киев на переговорах с Россией в Турции официально представил свои предложения по новой системе гарантий безопасности для Украины.

Украинская сторона раскрыла подробности будущего мирного договора. При этом представители украинской делегации не подписывали никаких документов – только озвучивали предложения Украины.

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