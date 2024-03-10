Враг замаскировал внедорожник многоцелевого назначения, но избежать атаки ему не удалось.

На одном из направлений украинские защитники дроном уничтожили дорогую российскую технику.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Нацгвардии. "Не место "Тиграм" на земле украинской. Аэроразведчики 23-й бригады "Хортица" НГУ, во взаимодействии с бойцами ГПСУ, обезвредили российский военный внедорожник многоцелевого назначения "Тигр"", - рассказали военные.

Как уточнили УНИАН гвардейцы, событие произошло недавно на Запорожском направлении.

Обнародовано видео, на котором зафиксировано, как по территории Украины быстро передвигается вражеский "Тигр". Он тщательно замаскирован специальной сеткой, но в ВСУ все равно его вычислили. В какой-то момент в российского "зверя" влетает дрон и происходит мощный взрыв.

В Южном региональном управлении ГПСУ добавили, что на Запорожском направлении "стальные птички" охранников границы обнаружили замаскированные наблюдательные посты врага и, заручившись поддержкой побратимов из бригады НГУ "Хортица", точными попаданиями FPV-дронов нанесли сокрушительный удар противнику.

"Устроили импровизированные гонки для камаза, пикапа и машины оккупантов. Как показало действо, от огня справедливости оккупанты не убежали. Уничтожим все вражеское нашествие, которое оскверняет украинскую землю!", - отмечают пограничники.

Война в Украине: новости

Недавно дюжину вражеских FPV-дронов отбили украинские пограничники на Запорожском направлении. По словам представителей Южного регионального управления ГПСУ, постоянно меняя тактику нанесения ударов и их частоту, враг не оставляет попыток атаковать гражданскую и критическую инфраструктуры, используя "заряженные" FPV-дроны. В частности, бойцы ГПСУ устроили настоящую облаву "незваным птицам". Как результат, под действием волнового поля антидронових ружей десять из двенадцати летунов-чужаков потеряли связь с пультом управления и взорвались в воздухе. Еще два беспилотника защитники ювелирно посадили, не повредив смертоносный груз.

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