Артиллерия десанто-штурмовых войск уничтожили технику противника на Марьинском направлении.

Аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила движение бронегруппы российских оккупантов, а огневое поражение ей нанесла артиллерия десанто-штурмовых войск на Марьинском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ. "Танк и БМП были ликвидированы, и уцелевший панцерник противника еще пытался вести огонь, приближаясь к позициям", - говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, украинские защитники натиск выдержали и добавили в предварительный список и эту бронемашину.

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За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Бойцы ракетных войск не отставали от пилотов. Они поразили 7 артиллерийских средств, 2 пункта управления, склад горюче-смазочных материалов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, 2 радиолокационных станции и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, ВСУ отбили десятки атак на нескольких направлениях.

За прошедшие сутки на фронте произошло 45 боевых столкновений. Авиационные удары получили 14 населенных пунктов Харьковской, Донецкой и Херсонской областей, а также Серебрянское лесничество Луганской области.

В то же время захватчики нанесли 6 ракетных и 50 авиационных ударов, совершили 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате атак есть погибшие и раненые среди гражданских. Жилые дома и другая гражданская инфраструктура также пострадали.

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