Юлия Мендель призывает украинцев признать собственные ограничения.

Украине нужно срочное прекращение огня, даже если оно не принесет справедливого мира. Это шанс сохранить государство, экономику и сам народ, потому что в нынешних условиях одолеть Россию военными методами представляется невозможным. Об этом в авторской статье для Time пишет украинская журналистка, бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"В разговоре с моими согражданами выплывает одна трезвая правда: эта война истощает нас до глубины души. Один опрос показал, что 38% украинцев готовы пойти на территориальные уступки в обмен на мир. Но это кажется мне неожиданно консервативной фигурой", - пишет она.

Мендель приводит истории своих знакомых из разных уголков Украины. Эти люди находятся в нетерпеливом ожидании мира. А есть такие, кто просто махнул на все рукой и отправился искать лучшей доли в Европе.

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"Несмотря на чрезвычайную стойкость моей страны, мы сталкиваемся с врагом, которого невозможно преодолеть только военной силой. Победа только военными средствами, хотя и вдохновляет, может быть уже недостижимой. Мы должны спросить, какой ценой происходит наша дальнейшая борьба?" - пишет журналистка.

Она отмечает, что за время полномасштабной войны Украину покинули около 7,5 миллионов граждан. Причем эта тенденция ускоряется: в прошлом году из страны выехали более 440 000 человек, в 3,3 раза больше, чем в 2023 году.

Мендель также обращает внимание на упадок экономики, а также на тяжелые потери украинской армии и гибель гражданских от рук россиян. Она отмечает, что сегодня "треть Украины" из-за постоянных российских обстрелов превратилась "в сплошной ад". И при всем этом, отмечает журналистка, российские войска продолжают медленное, но "неустанное продвижение" на Донбассе, подходя к границам Днепропетровской области.

"Пока мы участвуем в бесконечных дебатах о справедливости и о том, возможен ли вообще быстрый мир, россияне захватывают больше земли и забирают больше жизней. По мере того, как война продолжается, патриотизм для некоторых начинает колебаться, заменяясь единственным отчаянным желанием: выжить", - пишет она.

Мендель предполагает, что "несовершенное" прекращение огня, которое не удовлетворит стремление украинцев к справедливости, является "необходимым шагом" ради выживания. Она признает, что Россия может воспользоваться перемирием, чтобы восстановить свои силы и ударить снова.

"Но даже временное перемирие могло бы позволить нам укрепить оборону, которую мы не смогли построить до вторжения. Под постоянными российскими обстрелами установить надежные рубежи было почти невозможно. Прекращение огня дало бы шанс укрепить наши границы, укрепить наши силы и подготовиться к тому, что может произойти. Если Россия возобновит агрессию, по крайней мере мы будем стоять на твердой почве, а не на разрушающемся фундаменте", - отмечает она.

Журналистка подчеркнула, что это "призыв не к капитуляции, а к стратегии, которая признает как нашу силу, так и наши ограничения".

"Украина заслуживает будущего вне бесконечной войны. Наивность сегодня заключается не в поиске передышки, а в вере в то, что бесконечная война на истощение, идеализированная в TikTok и Twitter, может как-то привести к победе", - считает Мендель.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский не видит никаких оснований надеяться на то, что война РФ против Украины будет завершена в ближайшие месяцы. Он призвал не возлагать больших надежд на Дональда Трампа.

Также мы рассказывали, что Украина не верит в выгодную сделку и надеется на ссору между Путиным и Трампом.

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