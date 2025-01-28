Война точно не закончится в течение нескольких месяцев, говорит депутат.

Нет никаких оснований, чтобы надеяться на то, что война РФ против Украины будет завершена в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал народный депутат, членКомитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Люди, которые верят во всемогущую силу президента США Дональда Трампа, который придет и взмахом руки остановит войну между Россией и Украиной, не понимают, для чего тогда вообще мобилизация, если боевые действия будут остановлены? На сегодня говорить о прекращении боевых действий не приходится", – акцентировал он в интервью УНИАН.

Вениславский добавил, что подобные размышления и публичные высказывания вредят интересам национальной безопасности и обороноспособности Украины, поскольку создают "определенную нервозность, неопределенность".

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"Надеяться на то, что война будет завершена в ближайшие месяцы, у меня, как у человека, который имеет немного больше информации из закрытых источников, нет никаких оснований. Война точно в течение нескольких месяцев не закончится. Мобилизация идет в плановом порядке и никаких послаблений в этих вопросах не будет. Инициативы привлечения в армию тех, кому 18-25 лет, только подтверждают, что нам нужно пополнение в Вооруженные силы Украины", – продолжил нардеп.

При этом он отметил, что есть основания надеяться, что войну удастся завершить "в течение какого-то не очень длительного промежутка времени".

Война в Украине: это стоит знать

Politico пишет, что Украина не верит в выгодную сделку по завершению войны и надеется, что Путин разозлит Трампа. В материале издания сказано, что у Трампа и Киева разные взгляды на завершение войны, но они могут быть одинаково ошибочны.

Что касается ситуации на фронте, то в Часовом Яру и Торецке Донецкой области точатся городские бои. Как отметили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", Покровское направление остается одним из самых горячих. Там россияне оживили штурмы, в частности при поддержке бронетехники.

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