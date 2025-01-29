Некоторые высказывают мнение, что простая заморозка линии фронта "ничего не даст".

Спустя почти три года широкомасштабной войны с Россией все больше украинцев допускают вероятность прекращения огня, но с условиями, пишет CBS News.

Командир спецподразделения "Артан" Главного управления разведки Минобороны заявил, что, если президент США Дональд Трамп перекроет жизненно важные поставки американского вооружения Украине, то он и его люди продолжат сражаться, даже если у них закончится оружие.

Однако, как отметили в издании, "не все в Украине все еще так воодушевлены". Хотя при этом многие украинцы в разговоре с журналистами заявили, что они хотят мира, но он не может быть достигнут без условий.

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Например, потерявшая мужа и старшего сына на войне украинка Евгения Пуцкова на вопрос, поддержит ли она переговоры о прекращении огня с Россией, ответила, что поддержит, "но с гарантиями безопасности для нашего народа":

"Простая заморозка линии фронта ничего не даст. Потому что через несколько лет Россия снова вторгнется".

А мобилизовавшийся детский анестезиолог Михаил Илик на вопрос, стоит ли защищать Украину ценой ужасных страданий, которые он видит ежедневно, не колебался:

"Определенно. Это наша земля. Мы должны стоять за нее до последнего".

Напомним, недавний опрос показал, что доля украинцев, готовых к территориальным уступкам ради завершения войны, заметно выросла.

По данным социологов, если в течение мая-октября 2024 года доля украинцев, готовых к уступкам, оставалась стабильной, то с начала октября по декабрь прослеживался рост количества таких людей - с 32% до 38%.

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