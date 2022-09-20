На временно оккупированных противником территориях продолжаются мероприятия так называемой "мобилизации".

Российские захватчики формируют стрелковые батальоны на Забайкалье и продолжают "мобилизацию" на оккупированных украинских территория.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Противник продолжает принимать меры по восполнению потерь и формированию резервных подразделений. По имеющейся информации, на базе 36 отдельной мотострелковой бригады 29 общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в населенном пункте Борзя Забайкальского края, продолжается формирование четырех стрелковых батальонов", - говорится в сводке.

Видео дня

В частности, комплектование офицерских должностей в указанных батальонах осуществляется за счет преподавателей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

"Ранее сообщалось о формировании морского стрелкового полка на базе Черноморского высшего военно-морского училища во временно оккупированном Севастополе. Российское военное руководство при формировании указанных подразделений продолжает применять практику времен Второй мировой войны, что свидетельствует о существенных проблемах и просчетах", - сказано в сводке.

Кроме того, продолжаются мероприятия так называемой "мобилизации" на временно оккупированных противником территориях.

"По имеющейся информации, с 14 сентября текущего года отменено действие ранее выданных документов об отсрочке от мобилизации около пятистам работникам Енакиевского металлургического завода. Кроме того, введен запрет на выезд мужчинам с территории временно оккупированного Крыма без разрешения военных комиссариатов", - отмечается в сводке.

Напомним, рано утром 24 февраля российские захватчики вторглись в Украину и атаковали мирные населенные пункты, есть много жертв и пострадавших.

Армия Украины дает достойный отпор противнику. По состоянию на 19 сентября на нашей земле уже ликвидировали около 54 тыс. 650 противников.

В украинской разведке сообщали, что РФ для войны против Украины проводит скрытую мобилизацию.

Вас также могут заинтересовать новости: