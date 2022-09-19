Кроме того уничтожено 312 РСЗО, 168 средств ПВО, 251 самолет, 217 вертолетов, 238 крылатых ракет, 15 кораблей и катеров.

За сутки украинские воины ликвидировали 170 оккупантов, с начала полномасштабной войны - около 54 тыс. 650.

Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 19 сентября ориентировочно составляют около 54 тыс. 650 человек боевого состава.

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Также уничтожено:

танков ‒ 2 тыс. 212 (+2 за минувшие сутки) единицы,

боевых бронированных машин - 4 тыс. 720 (+2),

артиллерийских систем - 1 тыс. 313 (+4),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 920 (+2),

автомобильной техники и автоцистерн – 3 тыс. 581 (+3),

специальной техники - 125 (+3).

Кроме того уничтожено 312 РСЗО, 168 средств ПВО, 251 самолет, 217 вертолетов, 238 крылатых ракет, 15 корабле и катеров.

В Генштабе отмечают, что окончательные данные по общим потерям врага уточняются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что СМИ показали, что после себя оставил враг в освобожденной Казачьей Лопане на Харьковщине.

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