Есть страны, которые готовы помочь Украине в восстановлении спортивных объектов, отметил министр молодежи и спорта.

В Украине на сегодня вследствие военных действий полностью разрушены 19 спортивных объектов, еще 95 - повреждены.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт во время информационного телемарафона.

"Уже 114 спортивных объектов мы потеряли. К сожалению, 95 объектов повреждены, 19 вообще уже не существует", - подчеркнул он.

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По словам министра, есть страны, которые готовы помочь в восстановлении этих спортивных объектов.

Министерство, в свою очередь, сейчас просчитывает необходимые суммы средств.

Напомним, российские оккупационные войска без объявления войны рано утром 24 февраля вторглись на украинскую территорию. Противники обстреливали и военные, и гражданские объекты. Враги назвали полномасштабную войну "спецоперацией" для якобы "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Министр юстиции Украины Денис Малюська говорил, что Киев потребует не менее 300 миллиардов долларов репараций от Москвы за ущерб, который был нанесен в результате вторжения.

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