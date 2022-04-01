Оккупанты и сами осознают, что больше не вытягивают той интенсивности боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта, отметил президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что севернее Киева, на Черниговском направлении и в Сумской области продолжается изгнание российских оккупантов.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале президента.

"Уверен, для каждого и каждой из вас очень приятно читать и смотреть новости о том, что наши украинские города постепенно освобождаются от оккупантов. Это так. Наши Вооруженные силы, Национальная полиция, Национальная гвардия, разведка - они молодцы, абсолютная им благодарность. На севере Киева, на Черниговском направлении, в Сумской области продолжается изгнание оккупантов", - сказал президент.

Оккупанты, добавил Зеленский, и сами "осознают, что больше не вытягивают ту интенсивность боевых действий, которую могли обеспечить в первой половине марта".

"Но должны отдавать себе отчет в том, что для российских военных - это часть их тактики. Все это не просто так. Мы знаем их замыслы. Знаем, что они планируют и что они делают. Знаем, что они убираются с тех направлений, где мы их бьем, чтобы сосредоточиться на других очень важных. На тех, где нам может быть очень сложно", - подчеркнул он.

По словам президента, очень важно для всех проявлять сдержанность. "Сдержанность в эмоциях. Сдержанность в переживаниях. Мы все одинаково хотим победы... Но впереди будут битвы. Еще предстоит очень сложный путь, чтобы мы получили все то, к чему стремимся", - отметил глава государства.

Напомним, 24 февраля рано утром российские войска ворвались в Украину.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирные города, в частности, Киев, Чернигов и Сумы.

По данным ООН, по состоянию на 30 марта в Украине в результате российской агрессии погибли 1 232 человека, а раненые - 1 935.

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