По мнению бюро, реальные цифры гораздо больше, особенно на захваченных территориях.

Количество жертв среди гражданского населения Украины в результате российской агрессии растет с каждым днем.

По данным ООН, с 24 февраля по 30 марта 2022 года зафиксировано 3167 случая гибели или ранения мирных жителей: 1232 погибших и 1935 раненых. При этом, по мнению бюро, реальные цифры гораздо больше, особенно на захваченных территориях, передает "Интерфакс".

Статистика по регионам

В Донецкой и Луганской областях было зафиксировано 338 убитых и 743 раненых на подконтрольной Украине территории, 66 убитых и 245 раненых – на оккупированной;

В других областях Украины было 828 убитых и 947 пострадавших.

По данным правозащитного бюро, большинство пострадавших погибли от взрывного оружия с большой площадью поражения, в том числе в результате обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиационных ударов.

Ранее УНИАН уже писал, что в результате ракетного удара по Николаевской ОГА, нанесенного оккупантами 29 марта, погибли по меньшей мере 20 человек. Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются.

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