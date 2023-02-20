Враги специально обстреляли город в Херсонской области, чтобы обвинить в атаке ВСУ, отметили в Генштабе.

Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке в понедельник, 20 февраля. "Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток вражеским обстрелам подверглись районы трех населенных пунктов Черниговской области; семи населенных пунктов Сумской области, а также более 20 районов населенных пунктов Харьковской области.

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В то же время, как отмечается, на Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Двуречная, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Дубрава Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелам подверглись более 15 районов населенных пунктов, в частности, Раздоловка, Васюковка, Бахмут, Клещиевка, Ступочки, Дружба, Северное и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях, как сообщили в Генштабе, противник совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. В частности, это - Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Веселое, Богоявленка, Шахтерское и Нескучное Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары в районе Александрополя, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 23 населенных пунктов, в частности, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Новополя Донецкой и Малиновки и Малой Токмачки Запорожской области.

"На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы более 30 населенных пунктов. Среди них - Змиевка, Берислав, Веселое, Бургунка, Ивановка Херсонской области. 19 февраля из артиллерии российские оккупационные войска обстреляли город Голая Пристань Херсонской области с целью обвинить и дискредитировать Вооруженные силы Украины", - говорится в сводке.

Также для формирования негативного отношения к украинским воинам оккупанты продолжают обстрелы гражданских объектов отдельных населенных пунктов Каховского и Голопристанского районов Херсонской области.

Ситуация на фронтах в Украине - сейчас это стоит знать

По данным Генштаба ВСУ, опубликованным 20 февраля утром, враги сосредоточили основные усилия на том, чтобы вести наступательные действия на ряде направлений: Шахтерском, Купянском, Лиманском, Авдеевском и Бахмутском. В Генштабе добавили, что защитники нашего государства отразили атаки противника в районах ряда населенных пунктов.

Враги на нашей земле несут огромные потери. Потери России в Украине составляют примерно 143 680 захватчиков. Кроме того, ликвидировано очень много вражеской техники, в том числе 3 316 танков.

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