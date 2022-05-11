Противники заблокировали выезды из населенных пунктов, которые захватили, отметили в оперативном командовании "Юг".

На захваченной территории Николаевской и Херсонской областей оккупанты пытают выявленных проукраинских активистов.

Если активисты не соглашаются сотрудничать с противником, их расстреливают, сообщило оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

По его данным, враги заблокировали выезды из захваченных населенных пунктов.

"...на оккупированных территориях Херсонщины и Николаевщины параллельно с навязыванием идеологии "русского мира" продолжается тотальное мародерство оккупационной власти. Зерно, технику, имущество, людей оккупанты похищают, вывозят в Россию. Выявленных активистов с проукраинской позицией пытают, а за отказ сотрудничать - расстреливают", - говорится в сообщении.

Напомним, войска РФ вторглись в Украину рано утром 24 февраля.

Сначала оккупанты сбрасывали бомбы на военные объекты, а потом обстреливали и гражданские. Защитники Украины давали противнику достойный отпор. Под контролем врага оказались ряд населенных пунктов.

В начале мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева сообщила, что на захваченной части Херсонской области "в подвалах" находились около 500 человек, которых враги пытали.

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