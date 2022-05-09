Освобожденные из плена украинские военнослужащие из-за пыток возвращаются в ужасном состоянии, нуждаются в психической помощи.

Российские оккупанты угрожали захваченным в плен украинским военнослужащим отрезать руки и пальцы.

Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала в интервью изданию Onet.

Она отметила, что более 100 украинских военнослужащих уже освободили из плена.

"К нам они попадают просто в ужасном состоянии", - добавила Денисова.

Омбудсмен рассказала, что часть бойцов взяли в плен в Мариуполе, их пытали "кадыровцы".

"Им надевали мешки на головы, глаза заклеивали скотчем, а руки привязывали к столу и включали бензопилу. И люди не понимали, какой палец или руку им сейчас будут отрезать. Они только слышали этот ужасный звук", - написала она.

По данным омбудсмена, затем пленных отвезли на оккупированную территорию Донецкой области, где раненых удерживали без воды, еды и медикаментов. Она добавила, что два человека находились в очень тяжелом состоянии, но им даже не дали обезболивающих.

"Потом этих пленных вывозили в Ростов, Курск, Таганрог, Брянск. Месяц их допрашивали следователи ФСБ. На 30 человек давали 1,5 литра воды в сутки. Постоянно унижали. Не выводили в туалет", - отметила Денисова.

По ее словам, люди нуждаются в психической помощи, имеют много расстройств, после плена они проходят лечение.

Денисова также напомнила об обмене пленными, среди которых были защитники острова Змеиный. Она отметила, что рашисты забирали у пленных мужчин сапоги, наполняли их водой и снова заставляли их обуваться. Военные лежали на холоде по три-четыре дня, обморозив конечности. Омбудсмен добавила, что потом этих военнослужащих с завязанными глазами переправляли в российские лагеря, где допрашивали по 3-4 раза в сутки и жестоко избивали.

Кроме того, Денисова напомнила, что российские оккупанты унижали военнослужащих-женщин, которых взяли в плен.

"Их подстригли и полностью обнажили в присутствии мужчин. На языке агрессора это называется "опустить", - отметила она.

Омбудсмен в очередной раз подчеркнула, что подвергая таким унижениям украинских пленных, Россия нарушает Женевские конвенции 1949 года.

Как сообщал УНИАН, 2 мая в Минреинтеграции проинформировали, что в результате девяти обменов пленными и заложниками из РФ удалось вернуть 320 украинских граждан, из которых 59 - гражданские.

6 мая вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что из плена вернули еще 41 украинца: 28 военных и 13 гражданских.

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