Захватчики действуют по "крымскому" сценарию 2014-го года, когда после "зачистки" среди активистов и журналистов, они проводили "референдум".

На захваченной части Херсонщины сейчас "в подвалах" находится около полутысячи человек, которых оккупанты пытают.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

"По нашей информации, около 500 человек находятся "в подвалах", где их пытают. Это и в Херсоне, и на админгранице с Крымом. Например, в городах Новоалексеевка и Геническ оккупационные администрации приходят с целыми списками активистов или людей, которые принимали участие в гражданской блокаде Крыма служили в АТО... К ним приходят домой забирают, похищают", - рассказала она.

По словам Ташевой, оккупанты действуют по аналогичным сценарию как тот, который был реализован в Крыму в 2014 году.

"Сначала заходили военные, потом зачищалось информационное поле среди активистов и журналистов, потом проводился так называемый референдум... Сначала они рассматривали сценарий референдума, сейчас они рассматривают сценарий присоединения этих областей к Крыму...", - добавила постпред.

Ранее сообщалось, что Россия устроила фильтрационные лагеря в оккупированном Крыму.

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