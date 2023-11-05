Военные показали ужасные последствия авиационных ударов.

Оккупанты продолжают наносить удары по гражданскому населению юга, из-за этого за сутки два человека погибли, несколько ранены, среди них сотрудник полиции.

Об этом сообщают в пресс-службе Сил обороны юга Украины. Отмечается, что в течение суток противник нанес 9 авиационных ударов с применением более 50 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонской области. В результате ударов разрушено учебное заведение в одной из прибрежных общин. Также враг продолжает атаковать население FPV-дронами (зафиксированы три таких атаки) и сбрасывает с БпЛА других модификаций осколочные боеприпасы – таких случаев за сутки было 35.

"Именно такими снарядами ранены два человека", - отметили в пресс-службе.

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За сутки враг совершил более 80 артиллерийских обстрелов с использованием около 460 снарядов, в том числе 8 обстрелов населенных пунктов. По Херсону захватчики ударили четыре раза, дважды обстрелян Очаков Николаевской области, также под огнем оккупантов были Тягинка и Кочкаровка.

В результате артиллерийских обстрелов погиб человек, ранены 5 гражданских и представитель Национальной полиции, повреждены четыре многоэтажки, частные дома, два здания магазинов и автомобиль.

По данным пресс-службы, в настоящее время два боевых корабля вражеского флота маневрируют вблизи побережья РФ и временно оккупированного Крыма - по одному в Черном и Азовском морях. Мощный шторм заставил российские ракетоносители укрываться в пунктах базирования.

В то же время силы обороны юга продолжают выполнение огневых задач. За минувшие сутки уничтожено 16 оккупантов, пушку и наблюдательный пункт.

По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов. По данным Херсонской ОВА за сутки на правобережье два человека погибли, еще шесть - получили ранения.

Кроме того, военными обнародовано фото последствий авиационных ударов по Херсонщине.

Ситуация на юге Украины

4 ноября российская армия несколько раз била по Херсону. В частности, около 19:00 оккупанты ударили по центру, попав вблизи продуктового магазина. Погиб 55-летний мужчина, 52-летняя женщина получила множественные осколочные ранения.

В тот же день захватчики ударили по Корабельному району Херсона - пострадали три человека, двое из них госпитализированы. В частности, 82-летняя женщина с осколочным ранением грудной клетки была в тяжелом состоянии и позже умерла в больнице. Состояние 84-летнего мужчины оценивается как средней тяжести. На момент атаки люди находились на улице.

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