Люди находились на улице, в частности рядом с продуктовым магазином.

Сегодня российская армия несколько раз била по Херсону, вечером погиб человек, еще несколько гражданских ранены, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, около 19:00 российские оккупанты ударили по центру Херсона. "Попали возле продуктового магазина. Предварительно, погиб мужчина, еще одна женщина – ранена. Пострадавшую доставили в больницу", – отметил чиновник.

По уточненной информации, погибшему было 55 лет, он получил взрывную травму, 52-летняя женщина получила множественные осколочные ранения различных частей тела.

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Ранее, после 11:00, российские захватчики ударили по Корабельному району Херсона, где также пострадали люди.

Как уточнил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, днем пострадали три человека, двое из них госпитализированы.

"82-летняя женщина с осколочным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии. Состояние 84-летнего мужчины оценивается как среднее. Еще одна раненая – женщина 65 лет после получения медицинской помощи от госпитализации отказалась", – рассказал Мрочко. На момент этой атаки все трое травмированных находились на улице.

Последние удары по Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером российская армия била по Полтавщине - по Миргородскому району, который находится в 150 километрах от границы с РФ. Обломки ракеты повредили жилые дома, пострадали люди, среди которых - двое детей. Также известно, что погибла местная жительница.

Накануне оккупанты несколько часов наносили удары по южным регионам Украины с применением ракет и ударных дронов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить ракету Х-59 и 11 БпЛА типа "Shahed – 131/136": по три в Кировоградской и Николаевской областях, два - в Одесской области, по одному – в Херсонской, в Днепропетровской и Винницкой областях.

Известно, что произошло попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области, но обошлось без критических разрушений и пострадавших.

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