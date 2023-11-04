Российская армия несколько раз била по Херсону / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

Сегодня российская армия несколько раз била по Херсону, вечером погиб человек, еще несколько гражданских ранены, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, около 19:00 российские оккупанты ударили по центру Херсона. "Попали возле продуктового магазина. Предварительно, погиб мужчина, еще одна женщина – ранена. Пострадавшую доставили в больницу", – отметил чиновник.

По уточненной информации, погибшему было 55 лет, он получил взрывную травму, 52-летняя женщина получила множественные осколочные ранения различных частей тела.

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Ранее, после 11:00, российские захватчики ударили по Корабельному району Херсона, где также пострадали люди. 

Как уточнил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, днем пострадали три человека, двое из них госпитализированы.

"82-летняя женщина с осколочным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии. Состояние 84-летнего мужчины оценивается как среднее. Еще одна раненая – женщина 65 лет после получения медицинской помощи от госпитализации отказалась", – рассказал Мрочко. На момент этой атаки все трое травмированных находились на улице.

Последние удары по Украине  

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером российская армия била по Полтавщине - по Миргородскому району, который находится в 150 километрах от границы с РФ. Обломки ракеты повредили жилые дома, пострадали люди, среди которых - двое детей. Также известно, что погибла местная жительница.

Накануне оккупанты несколько часов наносили удары по южным регионам Украины с применением ракет и ударных дронов. Силам противовоздушной обороны удалось сбить ракету Х-59 и 11 БпЛА типа "Shahed – 131/136": по три в Кировоградской и Николаевской областях, два - в Одесской области, по одному – в Херсонской, в Днепропетровской и Винницкой областях.

Известно, что произошло попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области, но обошлось без критических разрушений и пострадавших.

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