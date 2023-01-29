С начала суток и по состоянию на 14:00 оккупанты совершили 7 обстрелов города.

По предварительным данным, в результате обстрелов Херсона один человек погиб, двое получили ранения.

Как сообщается в Telegram-канале Херсонского городского совета, первый обстрел Херсона российские войска совершили около полуночи. В результате было повреждено коммунальное предприятие и 16 единиц техники, в том числе эвакуационный транспорт.

Второй этап залпов по городу начался около часа дня. Всего по состоянию на 14.00 произошло 7 обстрелов. Оккупанты попали в складские помещения, больницу, автостанцию, школьную площадку, а также транспортные средства.

Видео дня

"Есть информация об 1 погибшей и 2 раненых, но она уточняется", - отмечают в горсовете.

В то же время, как уточняет Херсонская областная военная администрация в Telegram, город под массированным ударом оккупантов.

"Херсон – под массированным ударом российской артиллерии", - говорится в сообщении.

В частности, враг бьет по жилым кварталам города. "На эту минуту известно о многих пострадавших: раненых и погибших", - отмечается в сообщении.

Жителям города рекомендовано пройти в ближайшее укрытие или оставаться дома, пользуясь правилом двух стен, и ни в коем случае не оставаться на улице.

Ситуация в Херсоне: актуальные данные

22 января 2023 года российские войска обстреляли оккупированные Олешки Херсонской области.

23 января в Генштабе ВСУ сообщили, что на оккупированную Херсонщину прибыло пополнение оккупантов почти без бронежилетов и вооруженных только стрелковым оружием.

24 января российские оккупанты нанесли удар по Херсону. Захватчики обстреляли роддом, школу и поликлинику. Здание роддома повреждено.

26 января 2023 года россияне 36 раз обстреляли Херсонщину.

27 января российские оккупанты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона и Херсонского района.

28 января оккупанты 36 раз обстреляли Херсонскую область. Обстрелы были из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

29 января 2023 года российские войска обстреляли больницу Херсона.

Вас также могут заинтересовать новости: