Больше всего боевых столкновений произошло на Авдеевском и Марьинском направлениях.

За последние сутки в зоне боевых действий произошло 91 боевое столкновение, из них 34 - на Авдеевском направлении.

Как речь идет в сводке Генштаба, на Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак врага в районе Синьковки Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отбили 6 атак врага в районах Тернов, Веселого, Раздолевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 12 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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А на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Силы обороны успешно отразили 34 атаки противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки, где нашими защитниками отбито 17 атак. А на Шахтерском направлении нашими защитниками отражена одна атака врага в районе севернее Новодонецкого.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника в районах западнее Вербового, Новопрокоповки и Работино.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Война в Украине: новости

Оккупанты атаковали на почти всех направлениях фронта, отдельно, Авдеевском, Бахмутском, Купянском. На севере Авдеевки но в районе промзоны ситуация критическая, рассказал офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов. Он подчеркнул, что россияне бросают на штурмы города огромное количество пехоты – Авдеевка бьет рекорды по ликвидации противника в живой силе и технике.

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