Он подчеркнул, что российские власти не просто так совершают визиты в Северную Корею или обращаются за помощью к Ирану.

Российские оккупанты значительно увеличили количество авиаударов на Таврическом направлении. Это может свидетельствовать о дефиците артиллерийских снарядов во вражеской армии.

"Я думаю, россияне не могут поддерживать ту плотность артиллерийских обстрелов, которая была раньше. Я не скажу, что это снарядный голод, но применять по 20-30 тыс. выстрелов за сутки у армии РФ нет возможности", – предположил в эфире телеканала FREEДОМ военный эксперт, майор ВСУ Алексей Гетьман.

Он подчеркнул, что российские власти не просто так совершают визиты в Северную Корею или обращаются за помощью к Ирану. По его мнению, именно из-за нехватки снарядов для артиллерии россияне и прибегли к использованию авиабомб.

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"Чтобы поддержать огневую мощь, российские войска начали использовать планирующие бомбы. Я думаю, что другой какой-то причины нет", – сказал Гетьман.

Война в Украине: важные новости

В течение суток российские оккупанты атаковали на почти всех направлениях фронта, в частности, Авдеевском, Бахмутском, Купянском и других. На передовой произошло 83 боевых столкновения, рассказали в Генштабе.

На севере Авдеевки и в районе промзоны ситуация критическая. Об этом рассказал рассказал офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов. Он подчеркнул, что россияне бросают на штурмы города огромное количество пехоты – Авдеевка бьет рекорды по ликвидации противника в живой силе и технике. В то же время о необходимости отступления ВСУ из города пока никто не говорит, сказал Морозов.

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