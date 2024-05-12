На юге за сутки минусовали 140 захватчиков.

На Ореховском и Херсонском направлениях российская армия продолжает штурмы позиций ВСУ, но несет потери. За минувшие сутки уничтожено много техники противника, в частности наблюдательный комплекс "Муром" и 13 орудий.

"Враг не оставлял попыток выбить наши подразделения с занятых позиций, однако не преуспел", - говорится в сообщении Сил обороны юга.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 17 штурмов, из них 13 - в районе Старомайорского, 2 - в районе Роботино, по одному - вблизи Новоданиловки и Вербового. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил 5 безуспешных штурмов.

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Силы обороны в дальнейшем наносили огневое поражение по местам дислокации противника, огневым позициям и тылам. В течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 140 человек. Также враг потерял 54 единицы вооружения и военной техники, из них:

2 танка;

13 пушек;

миномет;

2 станковых автоматических гранатометов "Пламя";

25 единиц авто-бронетехники;

4 разведывательных БПЛА;

станция радиоэлектронной борьбы;

комплекс видеонаблюдения "Муром-М";

камера видеонаблюдения;

3 аэрофотостанции;

лодка.

Уничтожено 2 полевых пункта боеснабжения, место хранения ГСМ и наблюдательный пункт.

В операционной зоне за минувшие сутки зафиксирован пролет 222 разведывательных БпЛА противника. Вчера враг нанес ракетный удар с тактической авиации крылатой ракетой в направлении Криворожья, которую силы противовоздушной обороны уничтожили в воздухе. Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областей, враг применил 268 FPV-дронов, 15 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросил с БпЛА различных модификаций 359 осколочных боеприпасов. В результате применения врагом средств поражения по Херсону и 9 населенным пунктам Херсонщины погиб гражданский человек, еще 3 ранены. Повреждены частные жилые дома хозяйственные постройки, объект коммунальной инфраструктуры. В результате подрыва вражеского взрывного предмета вблизи Музыковки ранен ребенок 11-летний ребенок и пожилой мужчина.

На Николаевщине вражеская артиллерия обстреляла акваторию Очаковской громады, на Днепропетровщине агрессор применил FPV-дроны и обстрелял артиллерией Никопольщину, Мировскую, Марганецкую, Покровскую и Червоногригорьевскую громады. В результате ранен гражданский человек, повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки, инфраструктурный объект, гараж, гражданский автомобиль и линии электропередачи. На Запорожье под вражеским огнем находилось 9 населенных пунктов. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

Также говорится, сейчас вражеские корабли на дежурстве в Черном море не наблюдаются.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, враг накануне, 10 мая, не оставлял попыток выбить подразделения ВСУ с занятых позиций, однако не достиг успеха.

Сейчас в Харьковской области продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонительные рубежи и позиции.

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