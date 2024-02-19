Партизаны заявили о переброске подкреплений РФ в Крым.

В Джанкой во временно оккупированном Крыму прибыло много новых российских военных, среди них и наемники ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщается в Telegram партизанского движения "АТЕШ". Его агенты заметили среди рядов врага маркировки "вагнеровцев".

"Агенты нашего движения сообщают, что в Джанкой прибыло много новых российских военных. Среди новоприбывших были замечены маркировки печально известной ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении.

Также, как отмечают партизаны, обнаружены военные с подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельной арктической бригады, военные автомобили с Архангельской области и представители республики Коми.

"Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов и плацдармом на свободные украинские территории. Благо наши агенты продолжают работать, вследствие чего, мы уже имеем ряд результативных прилетов", - заявили в "АТЕШ".

Партизаны АТЕШ провели разведку складов РФ

Ранее агенты партизанского движения "АТЕШ" провели разведку складов боеприпасов 758 центра материально-технического обеспечения Черноморского флота Российской Федерации (ЧФ РФ) возле населенного пункта Наумовка Сакского района.

Территория большая и хорошо охраняемая, по всему периметру ходят патрули, также стоят вышки с часовыми. "Вероятно, здесь хранятся боеприпасы к артиллерийскому, ракетному и минно-торпедному вооружению, которое используется на военных суднах оккупантов", - допустили партизаны.

Агенты убедились, что противник рассредотачивает скопление боеприпасов. Кроме того, партизаны увидели, как россияне грузили ящики с боекомплектом для их дальнейшей транспортировки в воинские части.

Кроме того, "АТЕШ" осуществил диверсию в Волгограде, подпалив релейный шкаф на станции Максима Горького. Вследствие диверсии на некоторое время была остановлена переброска военной техники через эту станцию.

"Этот объект очень важен для путинского режима с точки зрения логистики. Данная станция - важный узел, через который военные составы идут в Крым и Ростов. Теперь у оккупантов будут с этим проблемы", - отметили в "АТЕШ".

Партизаны подчеркнули, что это "месть за Авдеевку".

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