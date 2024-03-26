Население в регионах РФ, где расположены потенциальные объекты для атак, возмущено беспомощностью систем ПВО.

Российские силы ПВО испытывают серьезные затруднения в борьбе с украинскими дронами, которые атакуют стратегические объекты в глубине территории РФ. И, как отмечают партизаны движения АТЕШ, за неспособность сбивать украинские беспилотники российское командование жестко наказывает военнослужащих из подразделений ПВО.

Как отмечают партизаны, из-за недостаточной эффективности радиолокационных станций в распознавании подобных объектов, российские подразделения ПВО просто не видят украинские дроны, что значительно усложняет оперативное реагирование и противодействие.

В регионах, где расположены потенциальные объекты для атак, гражданское население обеспокоено беспомощностью систем ПВО.

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"Понимая, что отсутствует эффективное противодействие угрозам, местные жители чувствуют себя уязвимыми и беспомощными, что создает напряженную обстановку и требует срочных мер со стороны властей для обеспечения безопасности и защиты гражданского населения", - отмечают в АТЕШ.

С этой целью некоторые командиры продолжают создание мобильных групп быстрого реагирования, но атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам отчетливо демонстрируют недостаточную подготовку и отсутствие понимания в эффективном применении таких груп, отмечают партизаны.

"Начальство подразделений ПВО принимает жесткие меры в отношении военнослужащих: понижение в воинском звании, наложения взысканий, а в крайнем случае, даже отправка на войну в Украину. Это создает дополнительное напряжение и стресс среди военнослужащих", - отмечают в АТЕШ.

Удары по российским НПЗ

Как известно, в марте систематически сообщалось об успешных атаках на российские объекты нефтегазовой отрасли, которые вызывали проблемы у захватчиков.

По данным украинских спецслужб, в последнее время Украина нанесла удары по более чем 10 российским нефтеперерабатывающим заводам, что привело к снижению добычи и переработки нефти в России на 12%.

Недавно западные СМИ сообщили, что Соединенные Штаты призвали Украину не бить по российским нефтезаводам, поскольку это может повысить цены на нефть и спровоцировать месть со стороны РФ. В Офисе президента опровергают это. Михаил Подоляк сказал, что Украине не будут диктовать условия ведения войны.

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