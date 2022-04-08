В Чернигове в результате бомбардировок и обстрелов российской захватнической армии погибли около 700 человек.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом городской голова Чернигова Владислав Атрошенко сказал в ходе онлайн-брифинга.
"Я могу назвать приблизительную цифру – это 700 человек. Это совокупно военных и гражданских. Кроме того, есть 70 тел неопознанных, которые мы не можем идентифицировать, кто это за люди", – отметил городской голова.
"И кроме того, самое ужасное, примерно есть 40 человек, это минимум пропавших без вести. Есть понимание причины, но доказательств нет", - сказал Атрошенко и объяснил, что если люди стояли в радиусе 40-50 метров от попадания авиабомбы, они сгорали до тла, и их тел теперь не существует.
По его данным, в Чернигове сейчас остаются жить от 80 до 95 тыс. граждан. До начала войны в Чернигове находились 285-290 тыс. человек.
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