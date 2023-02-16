Вашингтон предпочел бы, чтобы Украина сосредоточилась на освобождении Донбасса.

Попытка Украины освободить Крым от российской оккупации может оказаться для Владимира Путина "красной линией", после которой Россия попытается эскалировать конфликт. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время телефонного разговора с группой экспертов. Детали беседы стали известны изданию Politico.

Сразу четыре собеседника передали журналистам реакцию Блинкена на вопрос о том, помогут ли США Украине в освобождении Крыма.

"Он (Блинкен – ред.) сообщил, что США не активно поощряют Украину вернуть себе Крым, но решение принимает только Киев. (...) США не считают мудрым шагом наступление с целью возвращения Крыма в настоящее время", – приводит издание слова источников.

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По словам собеседников, эту позицию Блинкен озвучил не явно, но понятно. Из его слов вытекает, что США больше предпочитают, чтобы Украина сосредоточилась на освобождении Донбасса, а не Крыма.

При этом Блинкен четко дал понять, что окончательное решение все равно за Киевом, и Вашингтон готов поддержать Украину даже в освобождении Крыма.

Издание отмечает, что Блинкен – не единственный высокопоставленный чиновник, который скептически высказывается о перспективах освобождения Крыма. Две недели назад представители Пентагона заявили членам комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил, что они не верят в возможность скорой деоккупации полуострова.

Ранее в похожем ключе высказывался председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Перспективы освобождения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что освобождение Крыма является одним из необходимых условий для установления прочного мира с Россией.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, Украина зайдет в Крым уже до конца этого года. В зависимости от того, предоставит ли Запад дальнобойные ракеты, это может быть как быстрая военная операция, так и продолжительная кампания.

В настоящее время правительство Украины уже готовится к стабилизации ситуации в Крыму после его освобождения. Планируется подготовить резерв из 50 тысяч управленцев, которые будут работать на полуострове в первое время после деоккупации.

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