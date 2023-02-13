После деоккупации полуострова украинским властям нужно будет обеспечить значительный кадровый состав для работы своих государственных служб и органов.

Украинским властям нужно будет дополнительно привлечь как минимум 50 тысяч специалистов разных профессий для обеспечения стабилизации ситуации в Крыму после деоккупации полуострова ЗСУ.

Как отметила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, государство уже активно готовится к освобождению полуострова от российских захватчиков и продумывает план действий для обеспечения комфортной жизни местным жителям под украинским флагом.

Чиновница перечислила несколько пунктов, которые намерена реализовать власть Украины после прихода в Крым.

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"Например, для обеспечения управляемости ситуации на освобожденной территории мы должны создать как минимум местные военные или военно-гражданские администрации. Такие администрации должны работать непосредственно на месте", - заявила она.

Также Ташева пояснила, что Украина не может набрать в местные органы управления и правоохранительные ведомства людей, которые почти 9 лет жили под оккупацией российской власти. По ее словам, там нужно будет сформировать новый штат и дополнительно привлечь как минимум 50 тысяч работников.

"Вопрос в уровне готовности и знании действующего законодательства, уровне владения государственным языком и т.д.", - сказала она.

Ташева перечислила, что исходя из статистики МВД, для обеспечения работы Госпогранслужбы нужно дополнительно набрать примерно пять тысяч работников. В Нацполицию полуострова понадобится около 7200 специалистов, в ГСЧС - около 3000, в Нацгвардию - 12,5 тысячи, в Государственную миграционную службу - более 300, в органы прокуратуры - около 550, в ГБР - примерно 300 работников.

Подготовка к деоккупации Крыма

Напомним, что войска РФ аннексировали украинский Крым в 2014 году. Воспользовавшись Революцией и нестабильностью в украинской власти, они провели на территории полуострова псевдореферендум о его "присоединении" к России.

Как недавно заявил бывший командующий армией США Бен Ходжес, теперь освобождение Крыма может стать ключевой "картой", способной завершить полномасштабную войну между Украиной и РФ. Это решающая территория. Также он заявил, что Крым можно освободить от оккупантов до конца лета.

Ранее стало известно, что США могут предоставить Украине вооружение, необходимое для полного освобождения оккупированного Крыма.

Однако на данный момент мнения по поводу реальной возможности деоккупации полуострова военным путем расходятся. Польский генерал Вальдемар Скшипчак убежден, что таким образом вернуть Крым Украине не получится.