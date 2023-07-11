Перерегистрация происходит лишь при наличии у владельца паспорта РФ.

Российские захватчики угрожают уголовной ответственностью бизнесу на временно оккупированных территориях, который отказывается сотрудничать с врагом.

Как сообщил Центр национального сопротивления, оккупанты заявляют, что весь бизнес на ТОТ, который по состоянию на 1 июля не перерегистрировал свой бизнес в нормы вражеского законодательства, будет нести "уголовную ответственность".

"Оккупационная администрация требует от такого бизнеса прекратить деятельность и угрожают последствиями, если предприниматели не отреагируют на угрозы. При этом, заметим, что перерегистрация происходит лишь при наличии у владельца паспорта РФ. Таким образом, враг также хочет нарастить провальные для себя темпы паспортизации региона", - говорится в сообщении.

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В центре отметили, что оккупанты с 1 января запретили обращение гривны, ведь пытаются взять под контроль жителей временно оккупированных территорий, поэтому людей хотят сделать зависимыми от выплат в рублях и таким образом усилить паспортизацию, ведь именно паспорт является необходимым условием получения выплат.

Террор России на оккупированных территориях - последние новости

По данным Центра национального сопротивления, Российское военно-политическое руководство увеличивает количество пропаганды, направленной на местное население временно оккупированных территорий Херсонской области. Цель врага заключается в усилении лояльности людей к оккупационной администрации.

Кроме того, россияне населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Заводовка Херсонской области запретили оказывать медицинскую помощь украинцам, которые не получили паспорт РФ.

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