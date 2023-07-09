На юге Украины противник, в частности, потерял лодки.

В Херсонской области Силы обороны Украины за сутки существенно "подкоротили" оккупационное войско РФ, а также стали известны результаты работы воинов за первую неделю июля.

Как сообщает оперативное командование "Юг", за сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения ликвидировали 37 оккупантов, уничтожены две крупнокалиберные пушки типа "Гиацинт" и "Мста-Б", две лодки, а также самоходный зенитно-ракетный комплекс "Бук".

Кроме того, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы, пять бронированных автомобилей врага и наблюдательный пункт на одном из островов дельты Днепра и беспилотник Zala, которым враг осуществлял разведку.

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"Стали известны общие результаты отработки по врагу за первую неделю июля", - отмечают в командовании.

Это более 290 российских оккупантов, 26 ударных беспилотников-камикадзе типа Shahed-136 и "Ланцет", 12 беспилотников оперативно-тактического уровня и, в частности, три пункта управления БПЛА. Кроме того, уничтожены пять российских станций радиоэлектронной борьбы, три объекта ПВО, 13 крупнокалиберных пушек и артустановок, 13 лодок, почти три десятка бронированных автомобилей. В эту же "копилку" попали два наблюдательных пункта и пять полевых пунктов боепоставки оккупантов.

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Украинские воины контрнаступают на юге Украины. По сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, наши защитники и защитницы двигались вперед на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Также сообщалось, что противники пытаются атаковать украинских воинов на Донбассе, в частности, пытались совершать штурмовые действия, и получали достойный отпор.

Враг на нашей территории уже понес очень серьезные потери. Общие потери врага на 9 июля составляют примерно 234 040 захватчиков.

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