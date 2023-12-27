В офисе генпрокурора отметили, что видео об этом сейчас распространено в интернете.

Военнослужащие армии РФ в декабре во время боевого столкновения с Силами обороны Украины вблизи населенного пункта Роботино расстреляли украинских военных.

Запорожская областная прокуратуру начала уголовное производство по данному факту. По данным следствия, оккупанты сначала взяли в плен трех украинских защитников, а через час расстреляли их.

В офисе генпрокурора отметили, что видео об этом сейчас распространено в интернете.

Видео дня

"Это очередной случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными. Так, в течение последнего месяца в Сети появилось видео казни российскими военнослужащими украинских воинов, которые сдавались в плен. Также зафиксировано использование украинских военнопленных в качестве" живого щита " на линии соприкосновения. По фактам совершения военнослужащими РФ военных преступлений продолжается досудебное расследование. Россия понесет наказание за каждое такое преступление", - говорится в сообщении.

Расстрел оккупантами украинских военных

В марте в Сети появилось видео расстрела украинского военного, который попал в плен к оккупантам. На опубликованных кадрах было видно, что защитник Украины безоружен.

В июле 2022 года российские пропагандисты выложили в соцсетях видео жестокого убийства украинского военнопленного. На опубликованной тогда записи оккупант отрезал гениталии украинскому воину канцелярским ножом. Затем защитника Украины убили выстрелом в голову.

В октябре армия РФ совершила очередное преступление - устроила расстрел группы пленных нацгвардейцев. Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко уточнил, это преступление произошло на Токмакском направлении: пленным бойцам Нацгвардии связали руки за спиной, а затем убили.

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