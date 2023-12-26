Кроме того, авиация Сил обороны нанесла удары по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

За сутки на линии фронта произошло 98 боевых столкновений. На Лиманском и Авдеевском направлениях оккупанты наступали больше всего.

Как говорится в сводке Генштаба, на Купянском направлении украинские защитники отбили шесть атак врага возле населенного пункта Синьковка, где оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 29 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

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На Бахмутском направлении наши воины отбили 4 атаки противника вблизи населенного пункта Богдановка.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. "Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 - неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области", - говорится в сводке.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отражено шесть атак.

На Шахтерском направлении украинские воины отбили три атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 7 атак противника у Работиного и западнее ивового.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

В то же время, силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. В частности, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса врага.

Война в Украине: новости

Враг за минувшие сутки атаковал почти по всей линии фронта, в течение суток произошло 76 боевых столкновений. Большинство атак было сосредоточено на Лиманском и Авдеевском направлениях, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону ВСУ.

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