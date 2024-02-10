Военное командование РФ отдает приоритет наступлению на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил командный пункт западной группировки войск РФ на Купянском или Лиманском направлении.

Как сообщает Институт изучения войны, глава Минобороны РФ во время визита получил доклады российского командования о ситуации на передовой.

Аналитики напомнили, что в октябре прошлого года Шойгу посещал командный пункт восточной группировки войск на Донецком направлении и после этого оккупанты начали локализованную наступательную операцию в районе Авдеевки.

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"Визит Шойгу может свидетельствовать о том, что западная группировка войск переоценивает аспекты своей текущей наступательной операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная после того, как интенсивные российские наступления в январе привели к лишь незначительным тактическим успехам в этом районе", - рассказали в ведомстве.

Также, по мнению экспертов, это может свидетельствовать о том, что российское военное командование отдает приоритет наступательным операциям на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Война в Украине - бои на Купянском направлении

Россияне уже длительное время идут нон-стоп на жесткие боевые действия возле Купянска, кладут огромное количество своей пехоты в лобовых штурмах. Об этом рассказал командир взвода 1-го Десантно-штурмового батальона 95-й отдельной ДШ Полесской бригады ДШВ ВСУ Станислав Краснов.

По данным Forbes, российские захватчики собрали на Купянском направлении около 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат.

В СНБО оценили риск захвата Купянска до марта.

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